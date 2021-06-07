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Депутаты Азербайджана пожаловались Путину на освобождение из СИЗО инспектора ДПС, «непроизвольно» застрелившего азербайджанца под Новосибирском

Источник: Trend

Более 50 известных азербайджанцев написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором подвергли критике освобождение из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева, который под Новосибирском при попытке задержания застрелил 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева.

Среди авторов письма — члены парламента Азербайджана, правозащитники, политологи и журналисты. Они выразили мнение, что действия полицейского были противоправными, так как Абдуллаев не был вооружен, и пистолет был направлен «против абсолютно беззащитного молодого человека». 

Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией.

Авторы письма прямо обвинили в ксенофобии члена Общественной палаты Марию Бутину, которая вступилась за Гусева и заявила, что он действовал в рамках закона, так как была «налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции». 

Как знать, что будет завтра, если люди, подобные Гусеву и Бутиной, забыв нравственный закон предков, призывающий не проливать невинной крови понапрасну, будут пополнять ряды людей, исповедующих идеологию нетерпимости и ксенофобии? Мир и так ходит по краю пропасти, рискуя сорваться в пропасть. Так стоит ли оставить без внимания действия «гусевых», «бутиных» и «бастрыкиных»?

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Гусев обвиняется в превышении служебных полномочий. Первоначально его арестовали, однако после вмешательства главы СК Александра Бастрыкина 4 июня мера пресечения Гусеву была заменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Его семью вывезли из поселка Мошково, где они жили, после того как его супруга пожаловалась Путину на угрозы.

Двое человек, находившихся в одной машине с Абдуллаевым при задержании, обвиняются в применении насилия и оскорблении представителя власти. Они арестованы. 

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