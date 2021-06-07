Депутаты Азербайджана пожаловались Путину на освобождение из СИЗО инспектора ДПС, «непроизвольно» застрелившего азербайджанца под Новосибирском

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Более 50 известных азербайджанцев написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором подвергли критике освобождение из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева, который под Новосибирском при попытке задержания 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева.

Среди авторов письма — члены парламента Азербайджана, правозащитники, политологи и журналисты. Они выразили мнение, что действия полицейского были противоправными, так как Абдуллаев не был вооружен, и пистолет был направлен «против абсолютно беззащитного молодого человека».

Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией.

Авторы письма прямо обвинили в ксенофобии члена Общественной палаты Марию Бутину, которая вступилась за Гусева и заявила, что он действовал в рамках закона, так как была «налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции».

Гусев обвиняется в превышении служебных полномочий. Первоначально его арестовали, однако после вмешательства главы СК Александра Бастрыкина 4 июня мера пресечения Гусеву была заменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Его семью вывезли из поселка Мошково, где они жили, после того как его супруга пожаловалась Путину на угрозы.

Двое человек, находившихся в одной машине с Абдуллаевым при задержании, обвиняются в применении насилия и оскорблении представителя власти. Они арестованы.

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