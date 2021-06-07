Беспилотник впервые в истории заправил истребитель в воздухе

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Беспилотник компании Boeing заправил в воздухе истребитель ВМС США. Как говорится в сообщении компании, это первый случай успешной дозаправки в полете с помощью беспилотника в истории.

Испытания прошли 4 июня. В ходе них тестовая модель беспилотника MQ-25 впрыснула топливо в баки истребителя F/A-18. Во время заправки истребитель находился на расстоянии менее семи метров от беспилотника.

Как говорится в сообщении Boeing, до успешной дозаправки беспилотник MQ-25 совершил 25 тестовых полетов.

Boeing

Boeing производит MQ-25 в рамках контракта с Пентагоном на сумму 805 миллионов долларов, который был заключен в 2018 году. В рамках контракта в войска будут поставлены семь беспилотников-дозаправщиков.

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