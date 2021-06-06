Ведущий боев MMA, актер Артем Анчуков умер в 39 лет от последствий коронавируса
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Актер театра и кино, ринг-анонсер российской лиги M-1 Global Артем Анчуков умер в возрасте 39 лет после тяжелой болезни. Сообщение об этом появилось в инстаграме M-1. Также о его смерти сообщила певица Татьяна Буланова.
Анчуков умер от последствий коронавируса, рассказали агентству ТАСС в M-1. «У него было 87% поражения легких. Вчера у него разорвало легкое», — сказал представитель компании.
Артем Анчуков известен как ринг-анонсер M-1 Global и бойцовской лиги ACA Yang Eagles. Также он работал на чемпионатах России по смешанным единоборствам.
Анчуков в 2003-2013 годах служил в петербургском музыкально-драматическом театре «Буфф». На его счету около 70 ролей в кино. Он снимался в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Опера», «Тайны следствия», «Молодежка».