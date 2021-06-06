В Москве после массовой драки со стрельбой задержали 19 человек

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Полиция Москвы задержала 19 человек после массовой уличной драки, произошедшей вечером 5 июня во дворах на Дубнинской улице на севере Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МВД.

В полиции рассказали, что узнали о драке в 19:10 от местных жителей, ставших очевидцами конфликта. Задержанных людей доставили в территориальный отдел МВД для разбирательства. В чем их подозревают, не уточняется.

Издание Baza сообщило, что массовую драку на Дубнинской улице устроили «две большие группы мужчин, вооруженные огнестрельным оружием и экипированных флагами с нацисткой символикой». Mash пишет, что драка произошла между скинхедами и антифашистами, которые пытались сорвать закрытый концерт на Дмитровском шоссе. Всего в драке, по данным СМИ, участвовали несколько десятков человек. В полиции Москвы сообщили, что информации о пострадавших не поступало.

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