Сборная Канады по хоккею обыграла команду Финляндии в финале чемпионата мира
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Сборная Канады по хоккею в 27-й раз стала чемпионом мира. В финале мирового первенства, прошедшего в Риге, Канада обыграла Финляндию со счетом 3:2.
Победитель матча Канада-Финляндия определился в овертайме — решающую шайбу забросил нападающий Ник Пол.
В групповом этапе ЧМ-2021 сборная Канады заняла четвертое место в своей группе. В четвертьфинале канадцы обыграли сборную России, а в полуфинале — команду США.
Ранее 6 июня в матче за третье место сборная США победила Германию со счетом 6:1.
Канада стала чемпионом мира по хоккею впервые с 2016 года.