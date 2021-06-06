Сборная Канады по хоккею обыграла команду Финляндии в финале чемпионата мира

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Сборная Канады по хоккею в 27-й раз стала чемпионом мира. В финале мирового первенства, прошедшего в Риге, Канада обыграла Финляндию со счетом 3:2.

Победитель матча Канада-Финляндия определился в овертайме — решающую шайбу забросил нападающий Ник Пол.

В групповом этапе ЧМ-2021 сборная Канады заняла четвертое место в своей группе. В четвертьфинале канадцы обыграли сборную России, а в полуфинале — команду США.

Ранее 6 июня в матче за третье место сборная США победила Германию со счетом 6:1.

Канада стала чемпионом мира по хоккею впервые с 2016 года.

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