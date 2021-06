На Красной площади задержали активиста с плакатом «Wake up we have a tsar again» («Проснитесь, у нас снова царь»). Он простоял 10 секунд

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Полиция Москвы задержала у мавзолея Ленина на Красной площади участника одиночного пикета Руслана Осипова, который держал в руках плакат «Wake up we have a tsar again». Об этом сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на жену задержанного.

Осипов простоял в одиночном пикете около десяти секунд, после чего к нему подошли полицейские. Пикетчика доставили в отдел полиции «Китай-город», к нему выехал адвокат «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов. Спустя полтора часа после задержания Осипова отпустили. На него составили административный протокол об участии в несогласованной публичной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Тверской районный суд Москвы рассмотрит его дело 17 июня.

Участников одиночных пикетов на Красной площади регулярно задерживают, после чего суды обычно штрафуют их. В судебных решениях Красная площадь рассматривается как место, прилегающее к резиденции президента: формально одиночные пикеты там не запрещены, но поскольку это «общественно-политические» мероприятия, на их проведение нужно специальное разрешение Кремля.

