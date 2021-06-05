Владимир Зеленский предложил создать на Украине реестр олигархов. В Минюсте пообещали, что туда попадет бывший президент Петр Порошенко
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Бывший президент Украины Петр Порошенко будет незамедлительно внесен в реестр олигархов после принятия соответствующего закона. Об этом заявил глава Минюста страны Денис Малюська в передаче «Свобода слова».
Законопроект о создании реестра олигархов президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент 2 июня. Вносить туда будут обладателей крупных состояний, которые занимаются политикой и имеют влияние на СМИ.
Как заявил Малюська, Порошенко «автоматически попадает в реестр», так как он является председателем партии «Европейская солидарность» и депутатом Рады. Министр юстиции также заявил, что «точно попадет в реестр» бизнесмен Игорь Коломойский.
Законопроект Зеленского предполагает, что олигархам будет запрещено финансировать политические партии и участвовать в приватизации крупной госсобственности, а чиновникам нужно будет обязательно отчитываться о фактах своих контактов с ними.
Зеленский объяснял внесение законопроекта об олигархах необходимостью «ликвидации олигархической системы» в стране. Предполагается, что документ будет временным, его действие ограничится десятью годами. Позднее на его основе планируется разработать антитрастовые нормы, закон о лоббизме и другие правовые акты, регулирующие крупный бизнес.