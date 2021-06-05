В системе ЕМИАС обнаружили ложные данные о вакцинации коронавирусом. В Минздраве заявляют, что это единичные случаи из-за технического сбоя

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В учетных записях в московской системе у некоторых пациентов появилась ложная информация о статусе вакцинирования от коронавируса. Об этом пишет Forbes.

Издание рассказывает о двух таких случаях. В первом из них жительница Москвы пришла на вторую дозу прививки «Спутником» на четыре недели позже рекомендованной даты — и в системе ЕМИАС было отмечено, что она уже получила второй укол. При этом, по словам женщины, никто не стал выяснять причины ошибки, ей просто исправили дату на новую.

Во втором случае, о котором Forbes сообщил один из врачей, пациент пришел на вакцинацию в одну из клиник, а в системе значился как уже вакцинированый; ошибку объяснили человеческим фактором.

В департаменте здравоохранения Москвы изданию сообщили, что ошибку в первом случае допустил сотрудник, который вносил данные в систему и заверили, что проблема не носит системного характера. В Минздраве тоже подтвердили сообщения о «единичных обращениях», объяснив происходящее техническим сбоем.

В середине мая ростовское издание 161.ru писало, что несколько жителей Ростовской области получили уведомления о вакцинации, хотя не посещали медицинские учреждения. Произошедшее официально объяснили техническим сбоем, однако опрошенные изданием врачи сообщили, что их заставляют выполнять спущенный сверху план по вакцинации.

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