В системе ЕМИАС обнаружили ложные данные о вакцинации коронавирусом. В Минздраве заявляют, что это единичные случаи из-за технического сбоя
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В учетных записях в московской системе ЕМИАС у некоторых пациентов появилась ложная информация о статусе вакцинирования от коронавируса. Об этом пишет Forbes.
Издание рассказывает о двух таких случаях. В первом из них жительница Москвы пришла на вторую дозу прививки «Спутником» на четыре недели позже рекомендованной даты — и в системе ЕМИАС было отмечено, что она уже получила второй укол. При этом, по словам женщины, никто не стал выяснять причины ошибки, ей просто исправили дату на новую.
Во втором случае, о котором Forbes сообщил один из врачей, пациент пришел на вакцинацию в одну из клиник, а в системе значился как уже вакцинированый; ошибку объяснили человеческим фактором.
В департаменте здравоохранения Москвы изданию сообщили, что ошибку в первом случае допустил сотрудник, который вносил данные в систему и заверили, что проблема не носит системного характера. В Минздраве тоже подтвердили сообщения о «единичных обращениях», объяснив происходящее техническим сбоем.
Такие ошибки возможны, согласен профессор Высшей школы экономики, доктор медицинских наук Василий Власов. Он отмечает, что врачей иногда стимулируют на достижение определенных показателей. По его словам, каждый год по приказу начальства врачи завышают показатели прививаемости от гриппа: «Были случаи, когда неиспользованные вакцины от гриппа находили на ближайшей помойке и по серии партии вычисляли, кто их туда выкинул». В случае с гриппом пациенты, обнаружив, что по ошибке значатся как привитые, обычно никак не реагируют, так как им эта прививка не нужна, полагает эксперт: «А в случае с коронавирусом ситуация другая — тут возможна озабоченность».
В середине мая ростовское издание 161.ru писало, что несколько жителей Ростовской области получили уведомления о вакцинации, хотя не посещали медицинские учреждения. Произошедшее официально объяснили техническим сбоем, однако опрошенные изданием врачи сообщили, что их заставляют выполнять спущенный сверху план по вакцинации.