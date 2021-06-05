Суд арестовал двух друзей мужчины, которого «непроизвольно» застрелил полицейский. Их обвиняют в насилии в отношении представителя власти

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал двух участников инцидента, в ходе которого инспектор ДПС при задержании «непроизвольно» застрелил мужчину. Об этом сообщает «Интерфакс».

Вечером 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области водитель «тойоты» не остановился по требованию сотрудника ДПС, после чего полицейские начали преследовать его. В итоге автомобиль остановился, а трое находившихся в нем человек попытались скрыться. Полицейские догнали и задержали одного из них, после чего двое других вернулись: один из них снимал происходящее на видео, а 19-летний уроженец Азербайджана Векил Абдуллаев попытался отбить задержанного. Один из полицейских, инспектор ДПС Александр Гусев достал пистолет, после чего произошел «непроизвольный» выстрел. Через два дня Абдуллаев умер в больнице.

Руслан Курбанов и Илькин Исмаилов, которые находились в машине вместе с убитым Векилом Абдуллаевым, будут находиться под стражей до 4 августа. Им предъявлены обвинения по статьям о применении насилия и оскорблении представителя власти (318 УК РФ, часть 1, и 319 УК РФ).

Инспектор Александр Гусев, застреливший мужчину, обвиняется в должностных полномочий, совершенном с применением оружия и повлекшем тяжкие последствия. 31 мая его арестовали, однако после вмешательства главы СК Александра Бастрыкина 4 июня мера пресечения Гусеву была заменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Читайте также

Под Новосибирском полицейский «непроизвольно» застрелил 19-летнего мужчину. Тот пытался отбить знакомого, которого задержали на трассе после погони Началось все из-за тонировки машины

Читайте также

Под Новосибирском полицейский «непроизвольно» застрелил 19-летнего мужчину. Тот пытался отбить знакомого, которого задержали на трассе после погони Началось все из-за тонировки машины

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег