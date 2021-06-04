В Новосибирской области освободили из СИЗО полицейского, «непроизвольно» застрелившего 19-летнего мужчину

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Новосибирские следователи по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина освободили из-под стражи 38-летнего инспектора ДПС Александра Гусева, обвиняемого по делу о гибели 19-летнего Векила Абдуллаева.

Полицейскому избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи также задержали двух мужчин, участвовавших в инциденте, в результате которого погиб Векил Абдуллаев. Их подозревают в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка, следствие будет ходатайствовать перед судом об их аресте.

Инспектора ДПС Александра Гусева обвиняют в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. По версии следствия, 28 мая в поселке Мошково под Новосибирском он ранил из табельного пистолета Векила Абдуллаева, который пытался отбить своего знакомого, задержанного полицией. Гусев утверждал, что непроизвольно выстрелил в Абдуллаева. 30 мая раненный мужчина умер в больнице. Гусев находился в СИЗО с 31 мая.

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