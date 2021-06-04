Умер первый президент «АвтоВАЗа» Владимир Каданников

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Первый президент «АвтоВАЗа», гендиректор предприятия в 1988-2005 годах Владимир Каданников умер 3 июня, сообщила пресс-служба администрации Тольятти. Ему было 79 лет.

Владимир Каданников Николай Никитин / ТАСС

Владимир Каданников — «самый известный и авторитетный руководитель постсоветского автопрома», писала в 2005 году газета «Коммерсант». Каданников с 1956 года работал на ГАЗе, в 1967 году — на Волжском автозаводе. В 1988 году его избрали гендиректором объединения. В 1994 году Каданников стал первым президентом «АвтоВАЗа». С перерывами он занимал пост гендиректора предприятия до 2005 года.

Под руководством Каданникова «АвтоВАЗ» стал главным производителем автомобилей эконом-класса в России, пишет самарское издание 63.ru. При нем завод разработал и выпустил семейства ВАЗ-2110 и «Лада-Калина», запустил совместное предприятие GM-«АвтоВАЗ».

Помимо бизнеса Каданников активно занимался политикой, в частности, в 1989 году его избрали народным депутатом СССР. В 1992 году Борис Ельцин внес Каданникова в список кандидатов в премьеры в ходе рейтингового голосования, но тот занял предпоследнее, четвертое, место. 25 января 1996 года Каданников стал первым вице-премьером в правительстве Виктора Черномырдина, покинул этот пост 9 августа 1996 года.

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