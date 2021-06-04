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Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), предложил продлить программу льготной ипотеки еще на год — до 1 июля 2022 года.

При этом, по словам Путина, следует установить ставку 7% (сейчас 6,5%), а лимит снизить до 3 миллионов рублей.

По действующей в настоящий момент программе максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — шесть миллионов рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья.

Льготная ипотека, цитирует ТАСС заявление Путина, позволила привлечь в строительство более 2 триллионов рублей, ее оформили более полумиллиона граждан.

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