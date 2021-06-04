Facebook: блокировка аккаунта Дональда Трампа продлится два года

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Аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа в фейсбуке будет заблокирован на протяжении двух лет.

Этот срок будет исчисляться с момента первоначальной блокировки аккаунта — 7 января 2021 года.

Как пояснил вице-президент Facebook Ник Клегг, нарушение правил пользования соцсетью со стороны Трампа, по мнению ее администрации, «заслуживает наивысшего наказания в соответствии с действующими правилами».

Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Трампа в январе 2021 года, после того как его сторонники, не согласные с результатами выборов, взяли штурмом здание Конгресса, в результате чего погибли пять человек. Соцсети сочли, что в своих сообщениях Трамп потворствовал погромщикам.

В твиттере — соцсети, которой он пользовался больше всего — Трампа забанили навсегда.

4 мая Трамп запустил сайт donaldjtrump.com для общения со сторонниками. Раздел «From the Desk of Donald J. Trump» предназначался для публикации заявлений Трампа и отдаленно напоминал ленту твиттера. Сторонники Трампа могли делиться его заявлениями в твиттере и фейсбуке, но не могли оставлять комментарии. В начале июня блог Трампа закрыли.

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