Центробанк предложил разрешить подросткам с 12 лет торговать на бирже

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Центробанк предлагает снизить возраст частных инвесторов для выхода на биржу ценных бумаг до 12 лет. С этой идеей на Петербургском международном экономическом форуме выступил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.

Мир становится быстрее, и подростки с точки зрения цифровизации точно нас с вами опережают. Поэтому нормально, что возраст для инвестирования будет снижаться. Более того, некоторые люди выходят на рынок не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы получить знания.

По словам Швецова, оптимальным возрастом для начала торговли мог бы стать возраст 12 лет, так как к этому времени дети «имеют достаточные знания по математике, чтобы пробовать элементарные финансовые инструменты».

Швецов отметил, что окончательного согласия в правительстве на этот счет пока не достигнуто.

В декабре 2020 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина выражала обеспокоенность притоком неопытных инвесторов на рынок и их увлечением сложными финансовыми продуктами. В мае 2021 года Дума приняла закон, ограничивающий возможности неопытных инвесторов на бирже.

Как отмечает Forbes, сейчас российский рынок частных инвестиций растет быстрыми темпами. Сумма инвестиций россиян в 2020 году выросла в два раза и достигла шести триллионов рублей.

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