Следствие потребовало от Дмитрия Гудкова сдать биологические образцы для проверки на причастность к преступлению. Какому именно — неизвестно
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Следствие потребовало от политика Дмитрия Гудкова сдать образец биологического материала с внутренней поверхности щеки для проверки на причастность к какому-то преступлению. Об этом заявил адвокат Гудкова.
По словам защитника, следователь не пояснил никаких деталей дела. Гудков сдавать образцы отказался. После этого у него изъяли маску, в которой политик находился «буквально две минуты».
Гудков продолжает находиться в статусе задержанного на 48 часов. Адвокат политика заявил, что рассчитывает на его освобождение в 19:40 мск, когда этот срок истечет.
Источник «Интерфакса» сообщил, что сейчас решается вопрос о прекращении уголовного преследования Гудкова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
Гудков является подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, которое в 2015-2017 годах снимала у мэрии Москвы фирма «Сектор-2А», возглавляемая тетей политика Ириной Ермиловой.
Решение о мере пресечения для Ермиловой Тверской районный суд Москвы должен вынести до конца дня 3 июня. Следствие попросило назначить ей запрет определенных действий.