Россиян спросили о лучших отечественных бизнесменах. 2% назвали Сергея Галицкого, 71% не назвали никого

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Жители России считают лучшим бизнесменом в стране основателя розничной сети «Магнит» Сергея Галицкого. Это следует из результатов , проведенного консалтинговой компанией PwC совместно с фондом «Общественное мнение». Его результаты опубликовал ТАСС.

Вопрос о том, кто является лучшим российским бизнесменом, был открытым — то есть, без вариантов ответа. Имя Сергея Галицкого назвали 2% опрошенных. По 1% голосов респондентов набрали основатель Тинькофф банка Олег Тиньков, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, директор подмосковного «Совхоза имени Ленина» и бывший кандидат в президенты Павел Грудинин, миллиардеры Алишер Усманов и Роман Абрамович.

При этом 71% опрошенных затруднились в ответом на вопрос о лучших бизнесменах, а 16% ответили, что лучших в этой сфере нет.

В числе лучших российских компаний были названы «Газпром» (9%), «Яндекс» (3%), «Лукойл» (3%), «Роснефть» (2%), Сбербанк (2%). Другие компании набрали не более 1% голосов. По мнению 14% участников опроса, в России нет лучших компаний. Еще 61% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

49% опрошенных оценили условия бизнесменов в России как скорее неблагоприятные, 37% — как благоприятные. 76% участников опроса относятся к бизнесменам скорее хорошо, но при этом открыть свое дело хотели бы только 31%, пишет Forbes со ссылкой на результаты исследования.

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