«Проект»: бывшая фигурантка дела «Оборонсервиса» Евгения Васильева потратила на построение карьеры художницы 150 тысяч долларов

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Издание «Проект» подсчитало затраты Евгении Васильевой — бывшей главы департамента имущественных отношений Минобороны и фигурантки дела «Оборонсервиса» — на построение карьеры художницы.

По оценке «Проекта», организация и участие в выставках, а также издание каталогов обошлись Васильевой как минимум в 150 тысяч долларов (около 11 миллионов рублей по текущему курсу).

Евгения Васильева

Еще около 52,5 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей), пишет «Проект», Васильева потратила на обучение. За последние несколько лет она окончила магистратуру факультета искусств МГУ, Британскую высшую школу дизайна, а в 2021 году должна завершить обучение в аспирантуре МГУ и в британском Открытом колледже искусств.

Издание отмечает, что выставки Васильевой, в числе прочего, проходили на площадях государственной Российской академией художеств (РАХ) и Московского музея современного искусства (ММСИ). РАХ руководит Зураб Церетели, а ММСИ — его внук Василий Церетели (по его словам, за выставку в ММСИ Васильева не платила). Церетели-младший также выдвинул кандидатуру Васильевой в почетные академики РАХ — это звание она носит с осени 2020 года.

Евгения Васильева была главной фигуранткой дела о махинациях с недвижимостью Минобороны РФ. Ее, как утверждали СМИ, связывали близкие отношения с Анатолием Сердюковым, занимавшим пост министра обороны. На фоне дела «Оборонсервиса» Сердюков покинул Минобороны. Последние годы Сердюков входил в руководство «Объединенной авиастроительной корпорации».

Васильева была приговорена к пяти годам колонии, но провела в местах лишения свободы чуть более месяца. Имущество Васильевой конфисковано не было. Выйдя на свободу, Васильева, как сообщалось, решила сосредоточиться на карьере художницы.

Работы Васильевой неоднократно получали низкую оценку искусствоведов. Студенты и преподаватели Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина в марте 2021 года устраивали акцию протеста против выставки Васильевой, организованной РАХ.

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