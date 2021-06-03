«Коммерсант»: спор России и Германии из-за авиарейсов не связан с полетами над Беларусью

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Отмена рейсов из России в Германию и обратно не связана с отказом от полетов немецкой авиакомпании Lufthansa в воздушном пространстве Беларуси, утверждает «Коммерсант».

По данным издания, стороны не могут согласовать расписание полетов. Российский «Аэрофлот» пытается получить разрешение на дополнительные грузопассажирские рейсы в Германию, а немецкий регулятор его предоставлять отказывается. В свою очередь российская сторона не дала разрешение на рейсы Lufthansa, которые должны были выполняться в начале июня.

2 июня конфликт был улажен. Стороны публично так и не прокомментировали возникшие разногласия. В публичном пространстве конфликт связывали со спорами о полетах над Белоруссией, но с ними, настаивает издание, он не связан.

Многие авиакомпании прекратили полеты в воздушном пространстве Беларуси после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска. Это произошло после сообщения белорусских властей о якобы заложенной на борту бомбе. После посадки самолета были задержаны бывший главред оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ Софья Сапега. Власти многих европейских стран сочли инцидент захватом пассажирского борта ради задержания Протасевича.

Из-за пандемии коронавируса регулярное пассажирское авиасообщение между Россией и рядом стран приостановлено. Тем не менее, выполняются так называемые грузопассажирские рейсы, для которых действуют другие правила, но на каждый такой полет нужно получать отдельное разрешение.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег