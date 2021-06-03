«Коммерсант»: спор России и Германии из-за авиарейсов не связан с полетами над Беларусью
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Отмена рейсов из России в Германию и обратно не связана с отказом от полетов немецкой авиакомпании Lufthansa в воздушном пространстве Беларуси, утверждает «Коммерсант».
По данным издания, стороны не могут согласовать расписание полетов. Российский «Аэрофлот» пытается получить разрешение на дополнительные грузопассажирские рейсы в Германию, а немецкий регулятор его предоставлять отказывается. В свою очередь российская сторона не дала разрешение на рейсы Lufthansa, которые должны были выполняться в начале июня.
2 июня конфликт был улажен. Стороны публично так и не прокомментировали возникшие разногласия. В публичном пространстве конфликт связывали со спорами о полетах над Белоруссией, но с ними, настаивает издание, он не связан.
Многие авиакомпании прекратили полеты в воздушном пространстве Беларуси после того, как 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска. Это произошло после сообщения белорусских властей о якобы заложенной на борту бомбе. После посадки самолета были задержаны бывший главред оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ Софья Сапега. Власти многих европейских стран сочли инцидент захватом пассажирского борта ради задержания Протасевича.
Из-за пандемии коронавируса регулярное пассажирское авиасообщение между Россией и рядом стран приостановлено. Тем не менее, выполняются так называемые грузопассажирские рейсы, для которых действуют другие правила, но на каждый такой полет нужно получать отдельное разрешение.