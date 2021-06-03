К приезду Михаила Мишустина на завод «КамАЗ» асфальт перед проходной покрасили в синий цвет

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Премьер-министр Михаил Мишустин 3 июня посетит завод «КамАЗ» в Набережных Челнах. Перед приездом главы правительства асфальт перед одной из проходных завода покрасили в синий цвет. Видео опубликовано на канале «ЧелныГрадЪ Online» в ютьюбе.

Внимание! В ролике употребляется нецензурное слово. Если для вас это неприемлемо — не смотрите его.

К приезду Премьер-министра России Михаила Мишустина красят асфальт (Наб. Челны 03.06.2021) ЧелныГрадЪ Online

Руководитель департамента информационной политики «КамАЗа» Олег Афанасьев в разговоре с «Волга. МБХ медиа» объяснил покраску асфальта ошибкой подрядчика. «Никаких указаний о работах от руководства завода организации сейчас не поступало, они красят асфальт по собственной инициативе», — заявил он.

РБК также со ссылкой на представителей «КамАЗа» приводит другую версию произошедшего — подрядчик, который красил ворота, испачкал асфальт краской и решил этот брак исправить.

Мишустин 3 июня посещает Приволжский федеральный округ с рабочей поездкой. Помимо посещения «КамАЗа», где премьер-министр проведет совещание о развитии завода, в программу визита входит посещение авиастроительных предприятий, Ульяновской областной детской клинической больницы им. Ю.Ф. Горячева, городской поликлиники № 1 им. С. М. Кирова и встреча с и. о. главы региона Алексеем Русских, сообщает ТАСС.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег