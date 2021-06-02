Цыгане, обвиняемые по делу о массовой драке в Чемодановке, объявили голодовку

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28 цыган, обвиняемых по делу о , объявили голодовку. Об этом сообщает издание «Такие дела» со ссылкой на президента региональной общественной организации «Паруса надежды», цыганского барона Андрея Аршиновича Оглы.

По его словам, подсудимые заявили о начале голодовки 1 июня на заседании в Пензенском областном суде, в ходе которого им всем был продлен срок ареста до 6 октября. Цыгане также сказали, что вскроют себе вены в СИЗО, поскольку «больше не могут терпеть мучения».

Ранее трое фигурантов дела жаловались на пытки во время следствия.

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