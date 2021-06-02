РБК: издание VTimes может закрыться в ближайшие дни. В середине мая его признали «СМИ-иноагентом»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Руководители издания VTimes рассматривают вариант, при котором оно будет закрыто в ближайшие дни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близкие к проекту, и одного из топ-менеджеров издания.
Официально эта информация не подтверждена. РБК отправил запросы одному из основателей VTimes Александру Губскому и советнику издания Дерку Сауэру, но не получил ответов к моменту публикации новости.
Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» без ссылок на источники пишет, что VTimes могут закрыть к 10 июня.
По данным источников TJ, редакция VTimes 3 июня выступит с заявлением.
Издание VTimes 14 мая включили в список СМИ — «иностранных агентов».
VTimes было создано в конце июля 2020 года журналистами «Ведомостей», уволившимися в знак протеста против действий нового руководства газеты.
Медиаменеджер Дерк Сауэр, советник VTimes, в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости».