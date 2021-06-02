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Стань агентом лета!

РБК: издание VTimes может закрыться в ближайшие дни. В середине мая его признали «СМИ-иноагентом»

Источник: РБК

Руководители издания VTimes рассматривают вариант, при котором оно будет закрыто в ближайшие дни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близкие к проекту, и одного из топ-менеджеров издания. 

Официально эта информация не подтверждена. РБК отправил запросы одному из основателей VTimes Александру Губскому и советнику издания Дерку Сауэру, но не получил ответов к моменту публикации новости.

Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» без ссылок на источники пишет, что VTimes могут закрыть к 10 июня.

По данным источников TJ, редакция VTimes 3 июня выступит с заявлением.

Издание VTimes 14 мая включили в список СМИ — «иностранных агентов».

VTimes было создано в конце июля 2020 года журналистами «Ведомостей», уволившимися в знак протеста против действий нового руководства газеты.

Подробно о кризисе в «Ведомостях»

Медиаменеджер Дерк Сауэр, советник VTimes, в 1999 году совместно с The Wall Street Journal и Financial Times основал «Ведомости».

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