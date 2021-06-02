На ЧМ по хоккею в Латвии начали пускать зрителей. На матч России с Белоруссией пришел только один болельщик

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На матч проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею между сборными России и Белоруссии, который состоялся 1 июня, были проданы лишь два билета, а на трибуне во время самой игры сидел только один болельщик. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Роман Скворцов.

1 июня было первым днем, когда власти Латвии разрешили болельщикам присутствовать на матчах чемпионата. В предыдущие дни игры проводились без зрителей.

Чтобы попасть на матч, купившие билеты должны предоставить цифровой сертификат, подтверждающий недавно перенесенный ковид или наличие прививки от него — такие сертификаты в Латвии начали выдавать 1 июня, в день матча. По данным Sputnik, именно из-за этого на матч не пустили второго купившего билет болельщика: он был из Эстонии, и у него отсутствовал латвийский сертификат.

Максимально разрешенным количеством зрителей на этот матч было 1058 человек. Билеты на игру стоили 110 евро — ранее многие болельщики жаловались, что считают такую цену неоправданно высокой на фоне действующих антиковидных ограничений и отсутствия на ЧМ звезд из НХЛ.

Матч Россия — Белоруссия закончился со счетом 6:0. Благодаря победе Россия заняла первое место в своей группе и теперь в четвертьфинале сыграет с Канадой.

На проходившем одновременно матче между Латвией и Германией присутствовали около 800 болельщиков.

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