Из поселка под Новосибирском вывезли семью полицейского, «непроизвольно» застрелившего 19-летнего мужчину

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Семью инспектора ДПС Александра Гусева, обвиняемого по делу о гибели 19-летнего Векила Абдуллаева, вывезли из поселка в Новосибирской области. Об этом сообщает издание НГС, ссылаясь на зятя автоинспектора Виктора.

Собеседник издания рассказал, что семью увезли после того, как Абдуллаев умер 30 мая в больнице. «Как только парень умер, то всю семью сразу вывезли. Потому что близкие и знакомые парня начали бунтовать и начались конкретные угрозы: убьем, зарежем», — рассказал зять инспектора ДПС.

После смерти Абдуллаева в Мошково стянули ОМОН, а дом семьи инспектора взяли под охрану.

Вечером 28 мая 38-летний инспектор ДПС Александр Гусев ранил из табельного пистолета 19-летнего Векила Абдуллаева, который пытался отбить своего знакомого, задержанного полицией. Гусев сообщил, что непроизвольно выстрелил в Абдуллаева. 30 мая раненный мужчина умер в больнице. Гусева обвинили в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 31 мая его арестовали.

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