Белорусский политзаключенный Степан Латыпов попытался покончить с собой в зале суда

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Минчанин Степан Латыпов, задержанный в разгар протестов в Беларуси, попытался покончить с собой в зале суда. Об этом сообщила белорусская версия « ».

Белорусский правозащитный центр «Весна» уточнил, что Латыпов встал на лавку в клетке, чтобы до него не могли дотянуться конвоиры, и нанес себе повреждения.

Издание «Наша нива» пишет, что Латыпов достал из папки с документами «некий предмет, возможно, ручку», повредил ей горло, а потом стал резать руки. Конвоиры не сразу смогли открыть дверь в клетку, так как у них не было ключей.

По информации «Весны», перед этим Латыпов сказал: « пообещал, что если я не признаю вину, будут уголовные дела против моих родных и соседей».

«Наша нива» сообщает, что Латыпов сказал, что ГУБОПиК обещал организовать для него , а потом сделать то же самое с его родными и друзьями, если он не даст признательные показания.

Как пишет «Радио Свобода», в суд приехали медработники. Латыпова увезли на скорой, его собираются ввести в искусственную кому, сообщила «Весна».

Степан Латыпов — житель так называемой в Минске. Его задержали в сентябре 2020 года, когда он вместе с соседями хотел помешать попытке закрасить мурал с диджеями, которые незадолго до президентских выборов включили на провластном митинге протестную песню «Перемен».

Латыпов — специалист по лечению деревьев. После его задержания на белорусском государственном телевидении вышел сюжет, в котором говорилось, что Латыпов организовал поставку в Беларусь опасных химикатов, с помощью которых пытался отравить силовиков. Химики назвали описанную в телесюжетах версию отравления «полной химической безграмотностью».

В апреле 2021 года, после завершения расследования в отношении Латыпова, СК Беларуси сообщил, что его обвиняют в мошенничестве, сопротивлении сотрудникам милиции и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. О приписанной Латыпову попытке отравления силовиков СК не упомянул.

Правозащитники признали Латыпова политзаключенным.

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