В США в авиакатастрофе погиб актер Джо Лара, известный по роли Тарзана

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Американский актер Джо Лара и его супруга Гвен оказались в числе погибших в результате крушения самолета Cessna C501 в штате Теннесси, сообщает The Hollywood Reporter.

Катастрофа произошла 29 мая. Самолет упал в озеро вблизи города Смирна. Всего при крушении погибли семеро человек. Джо Лара было 58 лет.

Актер наиболее известен по роли Тарзана в фильме «Тарзан на Манхэттене» (1989) и сериале «Тарзан: Героические приключения» (1996-1997). Кроме того, он эпизодически снимался в сериалах «Спасатели Малибу», «Тропическая жара», «Конан Варвар» и «Великолепная семерка». В 2000-е годы Лара также занялся музыкальной карьерой в качестве кантри-исполнителя.

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