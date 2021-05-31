В Подмосковье мужчина зарезал жену и двух дочерей, а потом совершил самоубийство

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В подмосковном городе Щелково мужчина зарезал свою жену и двух детей, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как сообщили в региональном СК, в одной из квартир города сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела 40-летней женщины и двух детей 17 и 11 лет со множественными колото-резаными ранениями. Там же было найдено тело 42-летнего мужчины без телесных повреждений.

СК возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ). Погибшему мужчине планируется назначить посмертную психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, почему он решил убить семью.

По данным РЕН, тела пролежали в квартире более месяца. Телеканал уточняет, что убитые девочки учились на дому, поэтому их длительное отсутствие в школе не вызвало подозрений.

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