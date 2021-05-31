В Бельгии двух россиян обвинили в отмывании денег. У них конфисковали 400 тысяч евро, похищенные у фонда Hermitage Capital
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В Бельгии двум россиянам — Сергею Медведеву и Ирине Теркиной — предъявлены обвинения в отмывании денег. Об этом сообщает издание EUObserver.
По данным издания, обвинения были предъявлены еще в прошлом году, однако до сих пор о них не сообщалось. Суд также конфисковал у россиян 400 тысяч евро, полученных от продажи квартиры в центре Антверпена.
Эти деньги, пишет издание, могли быть частью 4 миллионов евро, которые были похищены у фонда Hermitage Capital и отмыты в банках Бельгии «приспешниками российских чиновников и мафиози».
EUObserver также отмечает, что на прошлой неделе в Латвии конфисковали квартиру стоимостью в 230 тысяч евро, приобретенную гражданином России — по данным властей, это было также сделано на деньги, похищенные у Hermitage Capital.
Дело об отмывании похищенных в России денег на протяжении многих лет расследуется сразу в нескольких странах ЕС. В его рамках в Эстонии, Франции, Нидерландах, Швейцарии и США в разное время были арестованы 40 миллионов евро.