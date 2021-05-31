УАЗ «буханку» впервые оснастили кондиционером
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Фургон на базе модели УАЗ-452, также известной как «буханка», впервые оснастили кондиционером, пишет Autonews со ссылкой на производителя — Ульяновский автомобильный завод.
Такую опцию получил кемпер «Байкал», который был представлен в апреле 2020 года, а в ближайшее время поступит в серийное производство. Салон и жилой отсек автомобиля будет оснащен системой климат-контроля.
«Байкал» оборудован диваном-трансформером, кухонным модулем с холодильником, портативной плитой и мойкой, а также модулями для хранения вещей. Автомобиль будет производиться ограниченным тиражом на мощностях ульяновского предприятия «Автодом». Цена на него пока неизвестна.
Внедорожный фургон УАЗ-452 является настоящим отечественным долгожителем. Производство автомобиля стартовало еще в 1965 году. На данный момент выпуск этих машин продолжается, причем значительных конструктивных и внешних изменений модель за все это время не получила.