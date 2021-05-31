Сайт Newsru.com объявил о закрытии

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Одно из старейших новостных изданий Рунета — Newsru.com — объявило о своем закрытии.

Как говорится в обращении на сайте издания, прекращение работы связано как с экономическими причинами, так и с политической ситуацией в России.

В Newsru.com отметили, что крупные рекламодатели перестали сотрудничать с сайтом, чья картина дня сильно отличается от государственных ресурсов, еще в 2014 году. В 2021-м с Newsru.com «начали особенно опасаться» сотрудничать и все остальные рекламодатели, констатировали в издании.

С 1 августа 2000 года по 31 мая 2021 года мы каждый день старались предельно честно выполнять свои профессиональные обязанности, а именно — рассказывать, что важного происходит в стране и в мире, составлять объективную информационную картину дня.

Мы прощаемся с вами, но пока оставляем открытым весь архив, накопленный за 21 год работы. А это 1 миллион 172 тысячи 931 новость (не включая эту). Эта история событий XXI века крайне важна для понимания происходящего сегодня. Архив поможет не быть наивными и доверчивыми, поможет сопоставить факты и ответить на многие вопросы.

Основателем Newsru.com был Антон Носик, главным редактором — Елена Березницкая-Бруни. Его владелец — предприниматель Владимир Гусинский.

Изначально издание, основанное в августе 2000 года, было запущено как сайт телекомпании НТВ и работало по адресу ntv.ru. В октябре 2002 года сайт сменил доменное имя на newsru.com. У сайта также были израильская и украинская версии. Украинская закрылась в марте 2017 года, израильская продолжает работу.

По сведениям издания, в последнее время ежемесячная аудитория Newsru.com в России составляла три миллиона читателей.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег