Россия возобновит авиасообщение с еще семью странами. Ограничение на полеты в Турцию продлили до 21 июня

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Власти России с 10 июня возобновят авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет «Интерфакс».

Кроме того, с 10 июня Россия увеличит число авиарейсов в Беларусь, Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.

Россия не станет восстанавливать авиасообщение с Турцией с 1 июня, как ожидалось ранее. Ограничение на полеты в Турцию, а также в Танзанию продлили до 21 июня. При этом российские власти решили разрешить со 2 июня полеты в Великобританию, прерванные в декабре 2020 года.

Сейчас Россия возобновила авиасообщение с 34 странами, включая Великобританию, Турцию и Танзанию, в которые временно не летают российские самолеты.

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