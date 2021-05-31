ООН: в Ливии боевые дроны впервые автономно атаковали людей

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Боевые летательные аппараты, возможно, впервые в полностью автономном режиме, то есть без участия человека, выследили и атаковали людей во время войны в Ливии в 2020 году. Об этом говорится в докладе экспертной группы Совета Безопасности ООН по Ливии.

Боевые дроны, такие как квадрокоптеры-камикадзе Kargu-2 турецкой компании STM, атаковали отступающих солдат фельдмаршала Халифы Хафтара, командующего Ливийской национальной армией.

«Смертоносные автономные системы вооружений были запрограммированы на поражение целей, не требующее связи между оператором и боеприпасами: по сути, это было полноценное применение механизма автономного режима наведения», — сказано в докладе.

Авторы отчета не представили полную информацию об инциденте, произошедшем в Ливии. Неясно, были ли жертвы в результате атаки дронов.

Если подтвердится, что дроны убили людей, это будет первый случай использования автономного оружия на основе искусственного интеллекта для убийства, считает Зак Калленборн, специалист Национального консорциума по изучению терроризма и антитеррористической политики. Он считает, что атака в Ливии — «новая глава в автономном оружии, в которой его используют для нападений и убийств людей».

В ходе недавних конфликтов между Азербайджаном и Арменией, а также в Секторе Газа широко использовали боевые дроны разных видов.

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