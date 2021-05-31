На корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову составили протокол за работу на акции 21 апреля в Москве без аккредитации МИДа

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На специального корреспондента «Медузы» Кристину Сафонову составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 19.20 КоАП «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)». Об этом сообщил Алексей Прянишников из «Правозащиты Открытки», представляющий интересы журналистки.

Сафонова работала на акции протеста в Москве, прошедшей 21 апреля. После акции к ней пришел участковый, а затем ее вызвали в отделение полиции для дачи объяснений.

У Сафоновой, присутствовавшей на акции как журналист, было редакционное задание и другие необходимые документы, которые она предъявила в полиции. Сотрудники полиции отправили запрос в МИД, где сообщили, что у нее нет аккредитации как у иностранного журналиста.

В октябре 2020 года МИД выдал «Медузе» подтверждение открытия корреспондентского пункта издания в Москве и принял документы Сафоновой для аккредитации.

В утвержденных правительством правилах аккредитации, которыми руководствуется МИД, установлен срок для решения об аккредитации — не дольше двух месяцев. Однако ответа МИД об аккредитации Сафоновой «Медуза» не получила до сих пор. По словам Сафоновой, объясняя задержку оформления, в МИД ссылались, в числе прочего, на пандемию коронавируса.

Дата рассмотрения административного протокола пока не назначена. Часть 1 статьи 19.20 КоАП предусматривает для граждан предупреждение или штраф от пятисот до одной тысячи рублей.

В 2020 году журналист Роман Янченко получил предупреждение за сотрудничество с телекомпанией «Белсат TV», зарегистрированной в Польше. Тогда «Медиазона» писала, что это первый случай, когда в нарушении ч.1. статьи 19.20 КоАП обвиняют журналиста, работавшего с иностранным СМИ, не аккредитованном при МИД РФ.

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