«Мы посчитали, что нас нахлобучили на 100 миллиардов». Вице-премьер Белоусов потребовал от металлургических компаний вернуть сверхдоходы в бюджет

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Металлургические компании, получившие в 2020 году сверхприбыли за счет повышения цен на внутреннем рынке, должны будут вернуть их в бюджет, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) — извините за это слово — нахлобучили в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей.

По словам Белоусова, эти деньги компании должны будут вернуть в бюджет в виде налога. При этом чиновник подчеркнул, что сам механизм изъятия этих сверхдоходов еще не проработан и будет обсуждаться.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о сверхдоходах металлургов. «Это экономическая жизнь. Бизнес зарабатывает деньги, государство получает налоги. И когда возникает какая-то диспропорция, то государство соответственно эту диспропорцию выравнивает», — заявил Песков журналистам, переадресовав все остальные вопросы на эту тему в правительство.

Обновление: В «Русской стали» и НЛМК претензии назвали необоснованными. «Русская сталь» подчеркнула, что в 2021 году ожидает рекордный объем инвестиций. Владелец НЛМК Владимир Лисин в комментарии «Медузе» в частности заявил: «Не чини то, что работает». НЛМК, добавил он, был готов обеспечить целевую поддержку социально чувствительных объектов, но так и не получил их перечень.

В августе 2018 года Белоусов, занимавший тогда должность помощника президента, предложил изъять у металлургических и химических компаний более 500 миллиардов рублей на выполнение «майского указа» Владимира Путина. Эта идея была подвергнута жесткой критике, в том числе в правительстве, после чего от нее отказались. Компаниям, фигурировавшим в списке Белоусова, вместо этого предложили вложить деньги в крупные инвестиционные проекты.

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