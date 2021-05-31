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У 23-летней гражданки России Софьи Сапеги, , во время ареста в СИЗО КГБ Беларуси случались панические атаки, сказал «Медузе» ее адвокат Александр Филанович.

«Относительно состояния Софьи. С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает», — рассказал адвокат.

Филанович добавил, что Сапеге не предъявляли обвинений, следственные действия продолжатся 1 июня.

По данным СМИ, Софью Сапегу подозревают в организации массовых беспорядков и разжигании вражды и розни. Родственники и знакомые Сапеги считают, что ее задержали и арестовали в Беларуси из-за того, что она встречается с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, задержанным вместе с ней.

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