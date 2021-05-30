Житель Екатеринбурга открыл с балкона стрельбу по прохожим. Два человека ранены

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Вечером 30 мая на улице Бородина в Чкаловском районе Екатеринбурга местный житель открыл беспорядочную стрельбу по прохожим с балкона собственной квартиры, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В результате стрельбы получили ранения два человека. Предположительно, мужчина ведет огонь из карабина «Сайга».

По сведениям телеграм-канала Baza, злоумышленник — бывший полицейский Сергей Боков. Он ранил сотрудника Росгвардии и девочку, которой пуля попала в живот. В областном Минздраве сообщили, что она госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыл наряд полиции. Квартира, в которой находится стрелявший, заблокирована. Территория около дома оцеплена, жителей подъезда эвакуировали.

Издание E1.ru со ссылкой на очевидцев пишет, что стрелявший находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом он якобы кричал: «Требую отменить гомосексуализм!»

Обновлено. Стрельба на улице Бородина прекратилась. «Мужчина прекратил огонь, из квартиры больше не доносятся крики, возможно, у стрелявшего кончились патроны», — заявил «Интерфаксу» информированный источник.

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