В Барнауле двух детей выбросило с надувного батута на трамвайные рельсы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии
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Две девочки госпитализированы в тяжелом состоянии из-за опрокидывания надувного батута около одного из торговых центров в Барнауле. Видео инцидента публикуют в местных ВК-пабликах.
По свидетельствам очевидцев, батут, у которого, вероятно, оторвались крепления, резко начал подниматься в воздух, буквально выбросив находившихся на нем двух детей через забор на трамвайные рельсы.
Источник ТАСС в экстренных службах города заявил, что батут лопнул, не выдержав давления воздуха. В пресс-службе мэрии в свою очередь сказали, что батут перевернулся в результате порыва ветра.
Пострадавшие — девочки трех и четырех лет. У них диагностированы переломы черепа и позвоночника, травмы легких и живота.
По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
По имеющимся данным, батут принадлежит местному индивидуальному предпринимателю.