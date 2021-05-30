В Барнауле двух детей выбросило с надувного батута на трамвайные рельсы. Их госпитализировали в тяжелом состоянии

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Две девочки госпитализированы в тяжелом состоянии из-за опрокидывания надувного батута около одного из торговых центров в Барнауле. Видео инцидента публикуют в местных ВК-пабликах.

По свидетельствам очевидцев, батут, у которого, вероятно, оторвались крепления, резко начал подниматься в воздух, буквально выбросив находившихся на нем двух детей через забор на трамвайные рельсы.

Источник ТАСС в экстренных службах города заявил, что батут лопнул, не выдержав давления воздуха. В пресс-службе мэрии в свою очередь сказали, что батут перевернулся в результате порыва ветра.

Мы спрятали видео, потому что на нем есть жестокие сцены Все равно хочу увидеть

Мы спрятали видео, потому что на нем есть жестокие сцены Все равно хочу увидеть

Пострадавшие — девочки трех и четырех лет. У них диагностированы переломы черепа и позвоночника, травмы легких и живота.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

По имеющимся данным, батут принадлежит местному индивидуальному предпринимателю.

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