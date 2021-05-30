Победителем «Нацбеста» стал роман Александра Пелевина «Покров-17»

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Петербургский писатель Александр Пелевин стал лауреатом литературной премии «Национальный бестселлер» 2021 года за книгу «Покров-17». Церемония вручения премии состоялась вечером 29 мая в Доме актера в Санкт-Петербурге.

Финалистами премии, помимо Пелевина, были Михаил Гиголашвили (книга «Кока»), Вера Богданова («Павел Чжан и прочие речные твари»), Мршавко Штапич («Плейлист волонтера»), Даниэль Орлов («Время рискованного земледелия») и Иван Шипнигов («Стрим»).

«Два года назад я тоже был среди финалистов, тоже так же переживал, надеялся. У меня до сих пор не было ни одной премии как таковой, и я очень надеялся сегодня ее получить, и это случилось, и я сейчас слегка в измененном состоянии сознания от всего этого, я очень рад», — заявил Пелевин в комментарии ТАСС по итогам церемонии.

Премия «Национальный бестселлер» вручается с 2001 года. Ее победитель получает приз в размере 600 тысяч рублей. При этом лауреат делит эту сумму с выдвинувшим его номинатором в пропорции 9:1. Остальным финалистам «Нацбеста» вручают по 60 тысяч рублей.

Рецензия Галины Юзефович

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