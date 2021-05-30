Google уличили в сборе данных о пользователях даже при отключенной функции слежения

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Компания Google намеренно усложняла поиск настроек конфиденциальности для пользователей смартфонов на операционной системе Android и продолжала собирать данные об их местоположении даже при отключенной функции отслеживания геопозиции. Об этом, как сообщает издание Business Insider, говорится в судебных материалах по иску генерального прокурора штата Аризона Марка Брновича, поданному к корпорации в мае 2020 года.

Согласно документам, руководство Google также оказывало давление на LG и других производителей смартфонов, заставляя их скрывать от пользователей настройки геолокации в своих гаджетах.

В комментарии The Verge представители корпорации заявили, что «конкуренты, стоящие за этим иском, делают все, чтобы скомпрометировать компанию и ее услуги».

В начале мая Google сообщила, что с 2022 года начнет указывать в магазине приложений подробную информацию о том, какие данные о пользователях собирают программы. Ранее о таком нововведении объявила компания Apple.

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