Глава Минкульта снимет документальный фильм вместе с Рамзаном Кадыровым

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Министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Чечни Рамзан Кадыров станут соавторами документального фильма об объектах культурного наследия республики. Об этом глава Минкульта рассказала ТАСС по итогам своей поездки в Чечню.

На территории Чеченской Республики располагаются древнейшие памятники архитектуры, которые воспеты в песнях и легендах, отображены в живописи. И, к сожалению, многие наши соотечественники не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе. Поэтому мы вместе с региональными специалистами хотели бы собрать информацию об этих объектах и представить в виде документального фильма.

По данным чеченских властей, в республике насчитывается более тысячи объектов культурного наследия, некоторые из которых датируются IX-X веками. В регионе действует программа по их восстановлению и сохранению. Среди тех объектов, что уже подверглись реконструкции, называются городок мертвых Цой-Педе, Хойский и Шаройский историко-архитектурные комплексы.

До назначения на пост министра культуры РФ в январе 2020 года Ольга Любимова занималась журналистикой. В частности, она участвовала в создании более 80 документальных фильмов, снятых в том числе для Первого канала, телеканалов «Россия-1» и «Культура». Любимова является автором сценариев таких документальных фильмов, как «Путь Патриарха» (2009), «Столыпин. Выстрел в Россию. XX век» (2012), «Изборск. Путешествие во времени» (2012), «Преподобный Сергий Радонежский» (2014) и «Никита Михалков» (2015).

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