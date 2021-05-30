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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сезонным явлением всплеск заболеваний коронавирусом, зафиксированный в городе в мае. Как заявил он в интервью телеканалу «Россия 24», рост статистики также связан с длинными майскими праздниками, во время которых москвичи не обращались в больницы и поликлиники.

Был весенний рост, объективный, эпидемиологический такой сезон, когда осенью и весной мы наблюдаем рост вообще любых простудных заболеваний. Сейчас к ним еще добавился коронавирус. После майских праздников — это был как раз всплеск выявлений и госпитализаций, потому что многие почти 10 дней находились на дачах или дома и не очень хотели идти в поликлинику, и вот дождавшись рабочих дней — пришли со всем этим.

Согласно официальной статистике, Москва остается лидером среди российских регионов по числу заболевших ковидом. В последние дни в городе каждые сутки регистрируют более трех тысяч случаев COVID-19. В общей сложности в Москве выявлены более 1,1 миллиона заболевших, 20 тысяч человек умерли.

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