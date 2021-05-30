Бывшего полицейского, открывшего стрельбу в Екатеринбурге, задержали

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Житель Екатеринбурга, открывший вечером 30 мая стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры, задержан бойцами СОБР, сообщает ТАСС.

Сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру злоумышленника на улице Бородина в Чкаловском районе и обезоружили его. Во время штурма они использовали светошумовые гранаты. Преступник оказал вооруженное сопротивление.

Ранее сообщалось, что стрельбу из охотничьего карабина открыл бывший полицейский (по данным Baza, его зовут Сергей Боков), он был в состоянии алкогольного опьянения. В результате его беспорядочной пальбы были ранены два человека — сотрудник Росгвардии и несовершеннолетняя девочка. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с огнестрельным ранением в живот.

По данным 66.RU, перед тем, как открыть стрельбу, злоумышленник пытался взять в заложники случайного прохожего на улице, но тому впоследствии удалось убежать из его квартиры. Также бывший полицейский отправлял сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю», сообщает источник E1.RU.

Источник «Интерфакса» рассказал, что мужчина является ветераном вооруженных конфликтов и долго злоупотреблял алкоголем на фоне стресса. После увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно случались «приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты», заявил собеседник агентства.

По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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