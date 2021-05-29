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В московском районе Черкизово открылся железнодорожный вокзал для поездов дальнего следования «Восточный». Об этом сообщила мэрия Москвы.

Новый вокзал начали строить в 2020 году. Он стал частью транспортно-пересадочного узла «Черкизово», объединяющего станцию метро «Черкизовская», станцию МЦК «Локомотив» и наземный городской транспорт.

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На Восточный вокзал перевели 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала. Среди них поезда «Ласточка» и «Стриж», следующие из Москвы в Нижний Новгород и Иваново, а также транзитные поезда из Петербурга и Мурманска в Адлер, Белгород, Владикавказ, Челябинск и другие города России.

В новом вокзале есть зал ожидания на 200 мест с USB-зарядками, автоматические камеры хранения, бизнес-зал, фуд-корт, комнаты матери и ребенка. Власти Москвы рассчитывают, что за счет расположения Восточного вокзала его пассажиры смогут экономить на поездках около 40 минут.

«Восточный» стал десятым по счету железнодорожным вокзалом Москвы и первым новым вокзалом, открытым за последние 100 лет. Остальные девять московских вокзалов работают с XIX века или с начала XX века.

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