Умер автор видеоигр Syberia Бенуа Сокаль

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В возрасте 66 лет умер бельгийский художник и автор видеоигр Бенуа Сокаль, наиболее известный как создатель серии Syberia. О его смерти сообщила Microids, компания-издатель Syberia.

Сокаль начинал карьеру как автор комиксов. В частности, он создал комикс про инспектора Канардо — депрессивного утенка-детектива, имеющего пристрастие к алкоголю.

В 1996 году Сокаль начал работать над видеоиграми. Его первым проектом стал квест Amerzone, а в 2002 году вышла первая из серии игр Syberia. Сокаль работал и над ее следующими частями. Последняя на данный момент, четвертая часть франшизы — Syberia: The World Before — еще находится в разработке, ее выход планируется в 2021 году.

Художник также создал квесты Paradise, Sinking Island, Nikopol: Secrets of the Immortals. Их выпустила его собственная студия White Bird Productions, работавшая в 2003-2011 годах.

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