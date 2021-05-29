Индонезия отправит тысячи госслужащих удаленно работать на Бали

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Власти Индонезии разрабатывают программу, в рамках которой планируют отправить часть государственных служащих на удаленную работу на индонезийский остров Бали. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно заявил, что программа находится на финальной стадии готовности. На остров планируют отправить сотрудников министерства по морским делам и инвестициям, а также семи подведомственных ему органов. Всего на Бали поедут до восьми тысяч госслужащих, пишет Nikkei Asia.

С помощью этой программы власти Индонезии хотят создать спрос на отели и рестораны на Бали и ускорить восстановление экономики острова, которая сильно пострадала в период пандемии. Власти надеются, что вслед за государственными служащими работать на остров приедут представители других секторов экономики, заявил Сандиага Уно.

Бали — наиболее серьезно пострадавший от пандемии регион Индонезии. В 2020 году его экономика, которая построена на туризме, упала на 9,2%. Для сравнения, экономика всей страны снизилась лишь на 2%.

С января по апрель 2021 года на Бали приехали всего 350 иностранных туристов. В аналогичный период прошлого года их было 1,2 миллиона.

Темпы вакцинации на Бали являются самыми высокими среди всех регионов Индонезии. К июлю 2021 года власти планируют привить 2,8 миллиона жителей острова старше 18 лет. Это более 60% населения Бали.

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