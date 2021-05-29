Долги россиян по ипотеке впервые превысили 10 триллионов рублей

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Общий объем задолженности россиян по ипотечным кредитам на 1 мая составил 10,05 триллиона рублей, следует из статистики Центробанка. Отметку в 10 триллионов этот показатель преодолел впервые.

Объем просроченной задолженности к 1 мая составил 69,7 миллиарда рублей, или 0,7% от ее общего объема.

В апреле россияне взяли более 191 тысячи ипотечных кредитов — на 153% больше, чем годом ранее. Их общая сумма составила почти 551 миллиард рублей, а средняя ставка выросла до 7,3%.

Весной 2021 года банки нарастили выдачу ипотечных кредитов, несмотря на повышение ставок, пишет . Опрошенные изданием эксперты считают, что россияне торопятся взять ипотеку, пока она не подорожала еще больше и пока не завершилась программа льготной ипотеки.

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