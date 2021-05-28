The New York Times: в США расследуют возможное вмешательство Украины в президентские выборы 2020 года

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Федеральная прокуратура Нью-Йорка расследует возможное вмешательство украинских чиновников в выборы президента США 2020 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Расследование, о котором раньше не было известно, началось в конце 2020 года, в последние месяцы пребывания Дональда Трампа на посту президента. Его центральной фигурой является Рудольф Джулиани, бывший адвокат Трампа. Обвинение изучает его поездку в Европу в 2019 году, в ходе которой он встречался с украинскими чиновниками.

Прокуратура подозревает, что украинские официальные лица, в частности, депутат Верховной рады Андрей Деркач, могли распространять через Джулиани заведомо ложные сведения в отношении Джо Байдена. По данным NYT, разведка заранее предупреждала Джулиани об этом.

Сейчас против Джулиани ведется еще одно расследование относительно контрактов с украинскими бизнесменами. Его подозревают в незаконном лоббизме их интересов в Белом доме. Эти два расследования, пишет NYT, не связаны.

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