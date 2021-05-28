Из программы Международного арктического саммита вырезали выступление ученого Валерия Митько, обвиняемого в госизмене

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Выступление президента Арктической академии наук, ученого Валерия Митько, обвиняемого в госизмене, убрали из программы Международного арктического саммита в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает , оказывающая ученому юридическую поддержку.

Митько, находящийся под домашним арестом, записал видеообращение к участникам саммита — его должны были показать на мероприятии 27 мая. Однако организаторы вычеркнули его речь из программы, пояснив, что она «политическая».

«Команда 29» опубликовала запрещенное обращение ученого и его расшифровку. В нем Митько называет выдвинутое в его адрес обвинение абсурдным. «Мне до сих пор непонятно, в чем это выражается. Но уже сам факт, что оно длится второй год (скоро два года будет), никак я не могу понять, в чем же моя здесь составляется государственная измена», — говорит ученый.

Обращение Валерия Митько к участникам Международного Арктического саммита Максим Заговора

По версии следствия, Валерий Митько, с 2016 года преподававший в Даляньском морском университете в качестве приглашенного профессора, продавал секретную информацию спецслужбам Китая. Ученый не признает своей вины, указывая, что все данные, которые он якобы передавал Китаю, находятся в открытом доступе. Митько, которому исполнилось 79 лет, грозит до 20 лет лишения свободы.

Дело Валерия Митько

ФСБ против государственника Новое дело о госизмене: 78-летнего исследователя Арктики подозревают в продаже секретных данных Китаю. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Дело Валерия Митько

ФСБ против государственника Новое дело о госизмене: 78-летнего исследователя Арктики подозревают в продаже секретных данных Китаю. Ему грозит до 20 лет тюрьмы

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