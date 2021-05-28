Башар Асад набрал 95,1% голосов на выборах президента Сирии. Он возглавляет страну с 2000 года
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Действующий президент Сирии Башар Асад победил на выборах главы государства, переизбравшись на очередной семилетний срок.
Как сообщает сирийское агентство SANA, в ходе голосования, состоявшегося 26 мая, Асад набрал 95,1% голосов избирателей (13,5 миллиона человек). Двое соперников главы государства, кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мараи и депутат социалистической партии Абдулла Саллум Абдулла набрали по 3,3 и 1,5% голосов соответственно.
Всего в голосовании приняли участие 14,2 миллиона сирийцев. Явка на выборах составила 78%.
Башар Асад возглавляет Сирию с 2000 года. На посту президента он сменил своего отца Хафеза Асада, который руководил страной с 1971 года.