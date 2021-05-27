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«Вильярреал» выиграл Лигу Европы. В серии пенальти в финале с «МЮ» команды исполнили 21 точный удар подряд — решающий забил вратарь

Источник: УЕФА

Испанский клуб «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы. В финальном матче в серии пенальти команда обыграла английский «Манчестер Юнайтед». 

Основное время завершилось со счетом 1:1, в дополнительное команды голов не забили. 

В серии пенальти игроки обеих команд исполнили 22 удара, и 21 подряд из них был точным. Последними друг другу били вратари: голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи забил, а затем отразил удар вратаря «МЮ» Дэвида Дэ Хеа. 

«Вильярреал» выиграл Лигу Европы впервые в своей истории. Клуб стал пятой испанской командой, победившей в этом турнире.

Для тренера «Вильярреала» Унаи Эмери победа в Лиге Европы стала четвертой. До этого он три раза выигрывал турнир с «Севильей» в 2014-2016 годах.

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