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«Ведомости»: Борис Титов досрочно покинет пост бизнес-омбудсмена. Среди кандидатов на его место — Олег Дерипаска

Источник: Ведомости

Борис Титов, по данным источников «Ведомостей», может досрочно покинуть пост уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ.

По словам собеседников издания из окружения бизнес-омбудсмена, а также близких к администрации президента РФ, Титов собирается сосредоточиться на избирательной кампании «Партии роста», которую он возглавляет, в Госдуму.

Полномочия Титов истекают в июне 2022 года, но покинуть пост омбудсмена, заявил один из источников, он намерен в июне-июле этого года.

Кто займет пост бизнес-омбудсмена в случае ухода Титова, пока не решено, рассказали собеседники «Ведомостей». Среди наиболее вероятных кандидатур, по словам источников, совладелец En+ Олег Дерипаска и бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева. 

Борис Титов занимает пост бизнес-омбудсмена с июня 2012 года. С 2016 года он является председателем «Партии роста». От нее он баллотировался на выборах президента РФ в 2018 году и набрал 0,76% голосов.

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